Qualità & Servizi sbarca in consiglio: "Cibo genuino a chilometro zero"

Filiera corta, pasti preparati al centro cottura di Capannori e personale assunto a tempo indeterminato. Sono questi i punti principali emersi nel corso del consiglio comunale straordinario aperto dedicato alla nuova gestione del servizio mensa da parte dell’azienda ’Qualità & Servizi’. La seduta si è aperta con un intervento dell’assessora alle politiche educative Silvia Sarti.

"La scelta dell’amministrazione comunale di gestire il servizio mensa con una gestione in house è stata dettata dalla volontà di innalzare il livello di qualità delle mense scolastiche e della mensa collettiva, per garantire cibi sempre più genuini, provenienti dal territorio e quando possibile di coltivazione biologica - ha detto Sarti - Qualità & Servizi, anche secondo un concetto di economia circolare, infatti utilizza molti prodotti a chilometri zero e incrementerà ulteriormente l’impiego di prodotti locali, grazie anche all’impegno della nostra amministrazione e dell’organismo denominato Piana del Cibo di contribuire alla crescita di filiere agricole sul territorio. Ciò ci consente - prosegue Sarti - di avere un rapporto più diretto con il gestore ed anche un maggiore controllo, in uno spirito di massima collaborazione, per raggiungere standard sempre più elevati. Nella transizione tra i due soggetti gestori abbiamo seguito ogni passaggio relativo al personale. Siamo soddisfatti che i lavoratori e le lavoratrici della gestione precedente che hanno partecipato ai bandi, siano stati assunti a tempo indeterminato. Continueremo - conclude l’assessora - a collaborare affinché il percorso di cambiamento in atto sia sempre più positivo sotto ogni aspetto".

Sono intervenuti Alessia Aglietti, responsabile Risorse Umane di Qualità & Servizi, Giovanna Meduri, responsabile del servizio dietetico della ditta, Massimo Rovai, presidente della Piana del Cibo e Federica Giannini in qualità di genitore. Successivamente la pubblica assemblea ha approvato un ordine del giorno, presentato dalla consigliera comunale Michela Pisani a nome di tutta la maggioranza. Nel documento si evidenzia che Qualità & Servizi S.p.A., a seguito dell’espletamento del bando per le assunzioni, ha riassorbito totalmente il personale presente presso il precedente gestore, già formato o con la proposta di corsi di aggiornamento e ulteriormente qualificanti e che ad oggi vanta una contrattualistica a tempo indeterminato.

Massimo Stefanini