Qual è il ruolo del papà nell’allattamento. Incontro alla Cittadella

Dal primo al 7 ottobre si celebra la Settimana Mondiale dell’Allattamento, promossa in Italia dal Movimento allattamento materno italiano. A Lucca il 5 ottobre al Campo di Marte (piano 2 stanza Can) dalle 10 alle 12 si parlerà di “Allattamento, anche i papà entrano in gioco“, un ruolo diverso ma fondamentale in questo momento di scambio affettivo. Il motto scelto per la campagna del 2024 è “Stop alle disuguaglianze, sostegno a 360 gradi” per sottolineare l’importanza di rafforzare il supporto all’allattamento come misura fondamentale per ridurre le disparità sociali.