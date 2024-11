Punto di primo soccorso. Prosegue la polemica: "Vogliamo risposte chiare"

Prosegue la mobilitazione del comitato ambiente "No antenne" di Diecimo, con i volontari che nel fine della scorsa settimana ha tenuto con successo una nuova iniziativa contro la soppressione del Punto di Primo Soccorso della Misericordia nei pressi del Penny Market a Borgo a Mozzano. I membri del comitato hanno organizzato un volantinaggio che si è svolto a partire dal Piazzale del Penny fino dentro Borgo a Mozzano in concomitanza con la festa dei trent’anni di Halloween. "Noi non demordiamo - esordiscono Yamila Bertieri e Maria Lotti consiglieri in opposizione con il gruppo "Si Cambia" che fin da subito hanno appoggiato la causa Sanità - lottando – spiegano - per il diritto ad avere una equa e giusta assistenza sanitaria che deve essere tutelato, per questo, approfittando di un evento che attira persone di ogni età, oggi abbiamo deciso di partecipare".

"Siamo in una fase di consapevolezza diretta – aggiungono – allo scopo di difendere il diritto a curare e a essere curati. È una questione apartitica ma, soprattutto di buon senso. I punti presenti nel volantino sono: no alla privatizzazione, no ai tagli alla sanità e no ai giochi di prestigio sulla salute dei cittadini. Sí invece nel tagliare i privilegi, si nel mantenere l’ambulanza con il medico a bordo sul territorio di Borgo a Mozzano, si all’ applicazione della normativa sul servizio emergenza- urgenza territoriale".

"I cittadini – concludono Bertieri e Lotti - esigono risposte chiare perché la salute è un diritto e la telematica che si vorrebbe adottare non è una soluzione. Per questo, inoltre, i partecipanti all’iniziativa indossavano dei cartelloni che riportavano varie frasi da: sono morto di promesse non mantenute a sono morto di telemedicina". Molti sono stati i partecipanti all’evento di Halloween che hanno fatto le foto con loro dimostrando di apprezzarne l’impegno.

Marco Nicoli