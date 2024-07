Punto di primo soccorso “La conferenza zonale intervenga con urgenza“

La mancata riapertura del punto di primo soccorso alla Misericordia di Borgo a Mozzano deve planare urgentemente sul tavolo della conferenza zonale della sanità. A chiederlo è il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti.

“Durante il periodo della pandemia da Covid-19 – spiega – fu sospeso il punto di primo soccorso nella sede operativa della Misericordia di Borgo a Mozzano: un servizio che da anni veniva svolto con l’apprezzamento della popolazione. Al termine della pandemia, sia io che il Governatore della Confraternita di Misericordia di Borgo a Mozzano, Gabriele Brunini, ci siamo rivolti a più riprese all’Azienda USL Toscana Nord-Ovest, ai consiglieri regionali e alla Provincia di Lucca chiedendo il ripristino del Punto di primo soccorso“.

“Abbiamo continuamente ribadito l’importanza del presidio capace di garantire la tempestività dell’intervento su casi di emergenza-urgenza – evidenzia Andreuccetti – permettendo ai cittadini di ricevere assistenza, per casi di lieve entità, senza doversi recare al pronto soccorso ospedaliero, alleggerendone in tal modo il carico. La presenza di questo servizio, inoltre, rappresentava un punto di riferimento anche per i territori a noi vicini, distanti dagli ospedali della provincia”. “Purtroppo - prosegue -, nonostante gli appelli e le richieste, l’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest ritiene che il PPS non possa essere ripristinato in considerazione della possibile riorganizzazione dei servizi di emergenza sul territorio, che prevede, tra l’altro, la soppressione dell’ambulanza medicalizzata di Borgo a Mozzano e la sua sostituzione con una ambulanza con la presenza dell’infermiere al posto del medico”.

“Condivido col Governatore Brunini, la più netta contrarietà rispetto alla volontà espressa dall’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest di non ripristinare il Punto di primo soccorso alla Misericordia, oltre che alla soppressione dell’ambulanza medicalizzata a favore di un mezzo con la presenza di un infermiere. Ritengo che una risorsa sanitaria importante come la Misericordia di Borgo a Mozzano debba essere valorizzata appieno a favore della popolazione, e il ripristino immediato del PPS andrebbe in tale direzione”.

“Per questo chiedo che l’Azienda USL Nord-Ovest – sottolinea il sindaco – riveda la propria posizione, nel rispetto dovuto alla popolazione del comune di Borgo a Mozzano e dei comuni limitrofi e chiedo con urgenza la convocazione della conferenza zonale della sanità”.