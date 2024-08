Punto di accoglienza di Porta Elisa. Riaperti gli uffici: "Boom di accessi"

Della sua chiusura se n’era occupata anche La Nazione. Dalla mattina di venerdì scorso dunque è stato riaperto da “Lucca Plus“ il centro di accoglienza turistica di Porta Elisa e, a quanto si apprende dalla stessa società “Lucca Plus“, "subito è stato un boom di accessi di turisti sia italiani che stranieri. Lucca Plus ha rinnovato i locali e i tre bagni ora a disposizione dell’utenza, uno dei quali per diversamente abili, riportando in attività un punto di accesso alla città, chiuso da troppo tempo. Molto accurata la scelta da parte della società presieduta da Roberto Di Grazia, per offrire un servizio anche sotto il profilo storico-culturale".

"Per questo motivo - aggiungono dalla società - è con questo obiettivo che viene impiegato personale molto esperto sulle bellezze di Lucca, con specializzazione sul periodo napoleonico durante il quale fu aperta da Elisa Bonaparte Porta Elisa e edificato per i suoi funzionari l’unico palazzo lucchese con i portici stile “palazzo Froussard” e sui dintorni di Lucca comprese le ville rinascimentali, con padronanza di tre lingue. Quella parte della città così importante per la vicinanza all’Orto Botanico, a Villa Bottini e al Museo di Villa Guinigi".

"La fase avviata dall’amministrazione comunale come anticipato dall’assessore Remo Santini, che durerà fino al 3 novembre 2024, parte nel migliore dei modi, nonostante il poco preavviso che non ha consentito di pubblicizzare a pieno l’iniziativa - aggiungono da “Lucca Plus“ - . Il nuovo ufficio di Porta Elisa si affianca agli altri punti gestiti da Lucca Plus nella vecchia Porta San Donato e nel Castello San Donato sulle Mura, in un crescendo di servizi offerti per i turisti e non solo, per un’azienda che opera in totale sinergia con l’amministrazione comunale guidata da Mario Pardini".