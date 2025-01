Pulizia e controllo del territorio. Trovati sacchi e anche siringhe

C’erano anche siringhe a terra nel parcheggio a ridosso del parco di via Mascagni ad Altopascio, zona frequentata da genitori con bambini al seguito. Situazione segnalata venerdì sera dal consigliere comunale di minoranza, Lega, Simone Marconi. Ieri c’è stata, puntuale, la pulizia. E non solo in quel punto. Una sinergia tra cittadini, amministrazione comunale, polizia municipale e Ascit per un territorio controllato e pulito.

È quanto accade ad Altopascio, grazie anche al coinvolgimento della popolazione: in via Capocavallo, a Badia Pozzeveri, dove sono stati ispezionati e rimossi sacchetti abbandonati in una zona più volte bersaglio dell’inciviltà delle persone. Un sito tra l’altro da anni preso di mira da chi abbandona immondizia di vario genere. Tempo fa vennero ritrovate persino carcasse di vecchie auto. L’altro intervento, come detto, ha riguardato l’area del parcheggio situato in via Mascagni, a ridosso del parco, dove alcuni cittadini, tra cui Marconi, hanno segnalato la presenza di siringhe in terra, la cui provenienza non è nota.

Gli operatori Ascit sono prontamente intervenuti, confermando così il patto di collaborazione tra popolazione e istituzioni per il bene comune: chiunque, infatti, può segnalare rifiuti abbandonati attraverso i canali dell’Ente (anche direttamente dal nuovo sito istituzionale) e attraverso il sistema di Acchiapparifiuti: basta inviare un messaggio WhatsApp al numero 348.6001346, indicando il Comune, l’oggetto abbandonato e l’indirizzo preciso. Sarà incrementata anche la videosorveglianza.

Ma. Ste.