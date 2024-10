Pugno a un agente della Digos: nei guai giovane tifoso rossonero

La Questura ha denunciato un giovane ultrà rossonero e identificato altri ultras appartenenti al gruppo Qbr in relazione all’aggressione di un poliziotto finito in ospedale. L’agente è stato colpito da un pugno in via dei Bacchettoni prima dell’inizio della partita Lucchese-Pescara. Il poliziotto aveva chiesto loro i documenti in seguito a una segnalazione di rissa avvenuta in centro. Per il giovane responsabile dell’aggresisone l’accusa è di violenza a pubblico ufficiale.

Gli atti sono stati trasmessi alla Procura per i provvedimenti del caso. In vista ci sono anche dei Daspo: sono infatti in corso di identificazione anche altri giovani ultras, tra i quali un minore, che hanno accerchiato il poliziotto.

La Questura ha intanto sequestrato alcuni cellulari dei giovani identificati, per chiarire anche le ragioni della rissa che aveva fatto intervenire la Digos sul posto.