Pugilistica Lucchese. Giovani protagonisti

Lucca capitale del pugilato toscano. Anche per numero e qualità delle manifestazioni organizzate. Come l’ultima, all’insegna dell’attività giovanile della Pugilistica Lucchese. Raul Fortunato (Schoolboy 60kg), livornese che combatte con i colori della società lucchese ha dato spettacolo nel match che lo ha visto contrapposto a Niccolò Battaglia (Boxing Club Pulimeno). Un incontro che ha visto nuovamente scatenare l’allievo di Ivo Fancelli, autore di una prestazione encomiabile, che lo ha portato a vincere nettamente l’incontro. Anche lo Junior 57kg Fantile si è fatto valere contro Leonardo Pelagatti (Accademia dello sport), rifacendosi della sconfitta nella finale delle fasi regionali dei campionati italiani con una meritata vittoria. Poi è stata la volta dei giovanissimi della boxe lucchese: oltre venti pugili in erba si sono recati a Livorno assieme al maestro Giulio Monselesan e ai suoi assistenti per il settore giovanile, nonché pugili élite, Achraf Lekhal e Miria Rossetti Busa. I giovanissimi atleti hanno quindi preso parte al secondo criterium giovanile della Toscana della stagione 2024, dimostrando ancora una volta la vivacità del movimento pugilistico della città anche tra i più piccoli. I ragazzi, di età compresa tra i 5 e i 12 anni, si sono cimentati nelle prove propedeutiche per l’apprendimento del pugilato, come il salto della corda, il saccone, la corsa e lo sparring controllato. I risultati di questa gara andranno poi a comporre il punteggio che stabilirà i partecipanti alla Coppa Italia, che si disputerà a ridosso dell’estate.

Ma. Ste.