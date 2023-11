Puccini va a scuola con 800 ragazzi. Tanti progetti per rendere l’opera viva

Sono già 800 i ragazzi delle scuole del territorio che hanno aderito ai tanti progetti di attività didattica inseriti nel calendario di Puccini a scuola, il progetto didattico che la Fondazione Giacomo Puccini e Puccini Museum – Casa natale promosso ormai da diversi anni non solo per le scuole del territorio, ma anche per le numerose scolaresche italiane e straniere che ogni anno visitano la casa museo. Il 2024, anno in cui si celebreranno i 100 anni dalla morte del maestro si sta avvicinando e la conoscenza delle sue vicende biografiche sono un valore culturale e della storia da condividere con le nuove generazioni, e soprattutto quelle del territorio lucchese. Puccini a scuola è un programma di attività che vuole far conoscere il celebre compositore, famoso al pari di una moderna rockstar, ma anche il Puccini uomo moderno, al passo con i tempi in un’epoca di profondi cambiamenti quale è stato l’inizio del ‘900. Partecipare a queste attività è un modo per introdurre i ragazzi nel mondo dell’opera lirica per poter diventare futuri spettatori, per dimostrare alle nuove generazioni che l’opera è viva.