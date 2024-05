Puccini secondo Muti. Partita la prevendita

Tutto confermato. Il Maestro Riccardo Muti venerdì 28 giugno sarà sugli spalti delle Mura (inizio ore 21) per il concerto evento nell’anno delle Celebrazioni per Giacomo Puccini. Muti dirigerà l’Orchestra “Luigi Cherubini”, in formazione straordinaria per i suoi vent’anni, dal palco allestito già per i concertoni del Summer Festival. La capienza è stata fissata a circa 10mila spettatori, tutti con posto a sedere come si conviene a questo genere di concerti.

La vendita dei biglietti è iniziata online ieri mattina alle 11 sulla piattaforma TicketOne, ma anche direttamente alla consueta biglietteria del Lucca Summer Festival e del Teatro del Giglio.

I prezzi per questo evento speciale sono abbastanza popolari, considerando ovviamente l’altissima qualità della serata pucciniana. I posti sono tutti a sedere. Si parte da un minimo di 34,50 euro per la Platea numerata del secondo settore, poi 89,70 euro per la Platea numerata del primo settore e infine 98,90 euro per la Platea Gold. A queste cifre vanno aggiunti al solito i diritti di prevendita. Prezzi relativamente bassi, appunto, ma in città c’era anche chi sperava in un concerto gratuito e ha fatto dietrofront quando in biglietteria gli è stato spiegato che c’era da pagare.

Intanto è ufficiale anche la firma del Maestro Riccardo Muti sul contratto in qualità di direttore artistico dell’evento e sarà dunque lui a salire sul prestigioso palcoscenico allestito alle Mura storiche, per dirigere questo concerto davvero unico dedicato a Giacomo Puccini, nell’anno delle Celebrazioni Pucciniane. L’evento verrà trasmesso in diretta mondovisione dalla Rai.

A dare l’annuncio ufficiale, atteso da giorni, sono stati ieri il Sottosegretario di Stato alla Cultura Gianmarco Mazzi e il sindaco Mario Pardini, a cui è affidato l’incarico di sovrintendere il progetto. Il Concerto è realizzato dal Comitato Promotore delle Celebrazioni Pucciniane, istituito dalla Presidenza del Consiglio nel 2022, in partecipazione con il Comune di Lucca e il Teatro del Giglio e la collaborazione del Lucca Summer Festival e D’Alessandro e Galli.

Il Maestro Riccardo Muti celebrerà il genio di Giacomo Puccini, compositore italiano amato in tutto il mondo, dirigendo l’Orchestra “Cherubini” formata eccezionalmente, in occasione del ventennale dalla sua fondazione, da 130 musicisti che accompagneranno le esibizioni dei cantanti d’opera.