Susanna Mati presenta il suo “Lou Salomé. Amare la vita”

Lou Salomé che ha scritto la sua vita col fuoco. La Società Lucchese dei Lettori ospita a Villa Rossi, mercoledì 14 maggio alle 18, la filosofa e scrittrice Susanna Mati: il suo romanzo “Lou Salomé. Amare la vita”, edito da Feltrinelli, è infatti stato selezionato per la 38sima edizione del Premio dei Lettori Lucca-Roma. Con lei, in via di Villa Altieri 1672 a Gattaiola – Lucca –, con il sostegno della Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca, ci sarà il filosofo e antropologo Ubaldo Fadini, professore ordinario di Filosofia Morale all’Università di Firenze.

Il romanzo è dedicato alla scrittrice, biografa e saggista Lou Salomé. Nel 1934, forse presentendo che la sua esistenza volge al termine, Lou dà alle fiamme buona parte dei suoi archivi. C’è chi, con poca lungimiranza, pensa che sia un gesto di resa alla vanità cui la morte consegna le vicende della vita, ma così non è. Con le fiamme, Lou stava selezionando quali parti della sua storia consegnare ai posteri, eliminando i punti che non riteneva essenziali e tenendo invece quelli che avrebbero contribuito, poi, a farci conoscere la donna straordinaria che è stata. In altre parole, Lou Salomé stava scrivendo la sua vita col fuoco. Susanna Mati costruisce un confronto serrato fra le opere di Lou Salomé e i suoi epistolari, la sua “autobiografia”, le testimonianze dei suoi contemporanei, per tracciare il percorso umano, intellettuale e spirituale di una donna la cui eccezionalità non mancava di colpire chiunque la incontrasse, compresi tre giganti del pensiero moderno: Nietzsche, Rilke e Freud. Figure che sintetizzano tre nodi cruciali dell’esistenza di Lou. Muovendosi tra filosofia, poesia e spiritualità, questo libro restituisce, in pagine che sembrano prendere vita, la gioia e l’intelligenza di una donna che è stata esempio di pura libertà. Il prossimo appuntamento è giovedì 29 con Carmine Abate.