Puccini secondo Muti. Così Lucca si prepara al maxi concerto . Limitazioni da domani

Conto alla rovescia per “Puccini secondo Muti, lo straordinario concerto che venerdì sera si svolgerà al Campo Balilla, immerso nel maestoso palcoscenico offerto dalle Mura. Il Maestro Riccardo Muti celebrerà il genio di Giacomo Puccini dirigendo l’Orchestra “Cherubini” formata eccezionalmente, in occasione del ventennale dalla sua fondazione, da 130 musicisti che accompagneranno le esibizioni dei cantanti d’opera. Lo straordinario evento rientra nel calendario delle Celebrazioni pucciniane, è stato annunciato anche dal palco dell’arena di Verona, e sarà trasmesso in mondovisione.

Un maxi evento che resterà nella storia e che per forza di cose comporta alcune limitazioni. In particolare la sortita del baluardo Santa Maria resterà chiusa dalle 12 di domani alle 8 di sabato 29 giugno. Dalle 14 di domani fino alle 6 di sabato il parcheggio Carducci resterà chiuso. Dalle 14 di domani fino alle 6 di sabato saranno chiusi al transito veicolare e pedonale e divieto di sosta con rimozione viale Carducci (dalla rotatoria di viale Europa verso est), viale della Repubblica, viale Cavour (da viale Carducci a piazzale Risorgimento); divieto di sosta con rimozione in piazzale Risorgimento che verrà temporaneamente riaperto al traffico nei lati ovest ed est. Sarà chiusa al transito pedonale un tratto della passeggiata sulle Mura fra i baluardi San Paolino e Santa Maria, dalle 14 di domani alle 3 di sabato, e dalle 14 di sabato alle 3 di domenica. Infine dalle 8 di venerdì fino al termine del concerto divieto di sosta nel parcheggio in struttura Cittadella riservato all’organizzazione.

Chiusura dell’area di prefiltraggio est e Porta San Pietro – dalle 6 di venerdì fino non oltre le ore 3 di sabato con divieto di sosta con rimozione e dalle ore 8 divieto di transito in viale Cavour (tra piazzale Risorgimento e via Montanara), viale Regina Margherita (fra via della Repubblica e via Montanara), piazzale Umberto I, piazzale Risorgimento. Nelle stesse date e orari divieto di transito veicolare da Porta San Pietro e in piazzale Umberto I.

Cavalcavia di viale Europa e zona di sicurezza ovest: L’area che comprende il cavalcavia di viale Europa, il tratto di viale Carducci dalla rotatoria fino a piazzale Boccherini, via Nieri e viale Carducci, utilizzata per l’uscita del pubblico alla fine del concerto, sarà interdetta al traffico per il periodo di tempo compreso fra le ore 18 di di domani fino al completo deflusso degli spettatori non oltre le 3 di sabato. In questo periodo il traffico proveniente dal casello autostradale e diretto sulla parte nord della circonvallazione e a Sant’Anna sarà deviato sulla variante di collegamento con il casello Lucca Ovest in via delle Città Gemelle.

Residenti e abbonati parcheggi Metro: Fino alle 10 di sabato sosta gratuita per i residenti titolari di permessi di sosta delle categorie A1, A2 e A3 nelle aree sosta blu (a pagamento) in piazzale Verdi, via del Pallone, via della Caserma, in Corso Garibaldi, via del Molinetto e via del Peso con esposizione permesso. Dalle 7 di venerdì alle 10 di sabato i titolari di permessi A8-A9 (garage non residenti) e permessi temporanei e permessi con percorsi obbligati con accesso dai varchi di Corso Garibaldi e via Carrara est potranno accedere da Porta Elisa, via Elisa (varco porta San Gervasio) via del Fosso – Corso Garibaldi; per uscire Corso Garibaldi, via del Peso, via Carrara (varco est), via della Rosa, via dell’Angelo Custode, via della Fratta, via della Zecca, Porta santa Maria).