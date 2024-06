"Puccini secondo Muti". Stasera il grande concerto con la diretta in mondovisione

Lucca, 28 giugno 2024 - E’ il tanto atteso giorno del grande omaggio a Giacomo Puccini nel centenario della morte. Lucca lo celebra con questo appuntamento clou: il concerto di stasera sugli spalti delle Mura urbane con l’Orchestra Cherubini diretta dal Maestro Riccardo Muti sul palco del Lucca Summer Festival. Oltre seimila gli spettatori , (moltissimi anche gli stranieri) con posti a sedere numerati in una cornice mozzafiato.

Ingresso al concerto tassativamente entro le 21, perché l’intera serata verrà ripresa in diretta dalle telecamere di Rai 3 che trasmetterà il concerto in mondovisione a partire dalle ore 21,20 e fino a mezzanotte circa . Il concerto, presentato da Serena Autieri, è realizzato dal Ministero della Cultura in partecipazione con il Comune di Lucca per il Comitato promotore delle Celebrazioni Pucciniane e il Teatro del Giglio, in collaborazione con Rai Cultura, Siae, Lucca Summer Festival e D’Alessandro e Galli.

“Puccini secondo Muti“ è uno straordinario evento musicale che vedrà impegnata l’Orchestra Cherubini con ben 125 elementi: sul palco le grandi voci di Eleonora Buratto, Lidia Fridman, Mariangela Sicilia, Luciano Ganci, Dmitry Korchak e Francesco Meli, in un programma da brividi che prevede i capolavori pucciniani più amati. Eccolo in dettaglio: il Preludio sinfonico “Un bel dì vedremo” da Madama Butterfly (soprano Eleonora Buratto); “Recondita armonia” da Tosca (tenore Luciano Ganci); “Che gelida manina” da La Bohème (tenore Dimitry Korchak); “Vissi d’arte” da Tosca (soprano Eleonora Buratto). “Ch’ella mi creda” da La Fanciulla del West (tenore Francesco Meli); il duetto “O soave fanciulla” da La Bohème (soprano Mariangela Sicilia, tenore Dimitry Korchak); “Donde lieta” da La Bohème (soprano Mariangela Sicilia); “Senza Mamma” da Suor Angelica (soprano Lidia Fridman); “E lucevan le stelle” da Tosca (tenore Luciano Ganci); “Tu che di gel sei cinta” da Turandot (soprano Eleonora Buratto); Intermezzo da Manon Lescaut; Infine, Quarto atto da Manon Lescaut (soprano Lidia Fridman, tenore Francesco Meli).

Insomma, un lungo, straordinario omaggio al Maestro Giacomo Puccini reso da un altro grande della Musica con la M maiuscola, come Muti. E stasera sono attese a Lucca per questo evento unico anche numerosi personaggi del mondo della musica e dello spettacolo, nonché varie autorità da Roma, tra le quali il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, il ministro del turismo Daniela Santanché e il presidente della Corte Costituzionale Augusto Barbera, oltre ai parlamentari lucchesi e toscani e alle numerose autorità locali.