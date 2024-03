Puccini Gala. Al San Girolamo come a Berlino

Grande attesa per “Puccini Gala: in viaggio per Berlino”, l’anteprima lucchese del concerto di Pasqua organizzato da Virtuoso e Belcanto, con il comitato delle Celebrazioni Pucciniane, alla Filarmonica di Berlino e interamente dedicato a Giacomo Puccini. L’appuntamento, un assaggio di ciò che andrà in scena il prossimo 31 marzo nella capitale tedesca, è per martedì 26 marzo, alle 21, al Teatro San Girolamo.

Tre soprani, Alessia Panza, Ilaria Alida Quilico e Francesca Paoletti, insieme al baritono Luca Galli, condurranno il pubblico in un viaggio emozionante tra le arie più celebri e amate del compositore lucchese. Ad accompagnarli, il pianista Massimo Morelli e la voce narrante di Debora Pioli. La direzione è affidata al Maestro Riccardo Cecchetti. L’evento è l’anteprima del tradizionale concerto di Pasqua alla Filarmonica di Berlino. Cinque cantanti, selezionati tramite bando nazionale dal festival lucchese, si esibiranno come solisti in un concerto pasquale dedicato all’opera italiana che omaggia il Maestro Giacomo Puccini in commemorazione del centenario della sua morte. Lo spettacolo, previsto nella Sala Grande della Filarmonica di Berlino, sarà diretto dal Maestro Svetoslav Borisov e vedrà la partecipazione della Sinfonie Orchester Berlin. La serata al Teatro San Girolamo è ad ingresso libero, con la possibilità di donare un’offerta libera per la Fondazione Alice Benvenuti ETS. L’evento vede la collaborazione del Comune di Lucca e dei Populäre Konzerte e con la partnership esclusiva di GMArtification.

L’Associazione Culturale Voces Intimae, successivamente rinominata Virtuoso & Belcanto APS è stata fondata nel 1999. Dal 2016 organizza il Festival Virtuoso & Belcanto che ogni estate porta nella città di Lucca e nel suo territorio un gran numero di appassionati da tutto il mondo. Il Festival si compone di concerti, concorsi e corsi di perfezionamento, con iniziative di rilievo internazionali. Sono ospiti regolari alcuni dei più importanti nomi del mondo musicale mondiale. In questi anni già tanti sono i giovani talenti che si sono affermati nelle carriere musicali che per sempre porteranno il brand “Virtuoso & Belcanto” e Lucca impresso nella loro storia.