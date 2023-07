Pubblicati i risultati del monitoraggio dei bandi Fondazione CRL per il sociale

“Condividendo valore” è la nuova pubblicazione prodotta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dalla Fondazione per la Coesione Sociale (nella foto i rispettivi presidenti Marcello Bertocchini e Lucia Corrieri Puliti) che riporta i risultati dell’azione di monitoraggio dei bandi in ambito sociale emanati nel 2022. Uno strumento utile per focalizzare i punti di forza e di debolezza delle progettualità sostenute dalla realtà del terzo settore grazie alle risorse messe in campo dalla FCrlu tramite quattro bandi (“Welfare”, “Sport e socializzazione”, “Nessuno escluso” e “Io sono l’altro”) finanziati per un totale di 2.685.000 euro con 233 contributi erogati. La ricerca si è svolta con un programma di incontri di approfondimento e scambio con rappresentanti sia dei cda sia delle strutture tecniche delle due fondazioni in un campione di 30 organizzazioni. È stata così avviata una lettura qualitativa del sostegno al territorio, introducendo elementi di crescita e miglioramento a vantaggio dei beneficiari. Le due fondazioni hanno potuto raccogliere informazioni sulle partnership dei progetti, sui processi di attuazione e implementazione delle azioni, sui contenuti e sui beneficiari.