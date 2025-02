Proteste per il nuovo park Carducci: "Tariffe punitive per noi residenti"

Alla prova dei fatti il “nuovo“ parcheggio Carducci – ora dotato del dispositivo a sbarra – non piace a un noto commerciante lucchese, Angelo Marchi titolare della storica Gioielleria Michele Marchi all’angolo tra via Beccheria e via Roma. “Che delusione gli amministratori politici italiani – inizia così il suo sfogo –. Ho dovuto fare la tessera al parcheggio Carducci per residenti perchè hanno messo le sbarre automatizzate. Il parcheggio, prima, con semplice contrassegno aveva un costo di 1 euro valevole per 24 ore“. E adesso? "Ora invece occorre fare una tessera che costa 5 euro, se la perdi preparati pure a pagare altre 5 euro. Ma la beffa è il costo: un euro per 24 ore ma solo se non esci mai dal parcheggio. Se invece devi uscire per una commissione, per un impegno improvviso, per gornare a casa o pera andare a riprendere il figlio a scuola e poi rientri al parcheggio sempre entro le stesse 24 ore ti rimangia 1 euro ogni nuovo ingresso dalla tessera ricaricabile. E’ proprio un paese fatto di amministratori politici locali che ti applicano tasse, canoni e gabelle continuamente. Una vera delusione".

Parcheggio “nuovo“ tariffa nuova, difficile da mandar giù. Ci rivolgiamo allora al presidente di Lucca Plus, Roberto Di Grazia. "Il nuovo software del parcheggio Carducci, ora gestito con il sistema con sbarra, ha in effetti modificato qualcosa nella tariffazione. E’ vero che c’è la tessera che costa 5 euro, ma si paga una volta sola. Ed è vero che si paga 1 euro ogni volta che si rientra nel parcheggio ma ricordo che per residenti e anche per lavoratori del centro storico esiste un abbonamento che costa 20 euro al mese, quindi molto meno di un euro al giorno".

"Inoltre – spiega Roberto Di Grazia –è agevolato anche il sistema di pagamento: si può pagare direttamente all’uscita con telepass, apple pay, carte di credito e bancomat. Francamente, a parte alcune piccole difficoltà tecniche iniziali, non abbiamo ricevuto osservazioni rispetto al Carducci per il quale vengono adottate tariffe che francamente sono molto al di sotto di quelle di molte altre città a noi vicine". Prima dell’estate anche al Palatucci (ex Lucarotti) funzionerà la sbarra, e le tariffe saranno le stesse. Ma aumenterà l’illuminazione e anche il sistema di sorveglianza con nuove telecamere.

Laura Sartini