Proteste dei cittadini: "Acchiapparifiuti?. Servizio che mi ha deluso"

"La mia esperienza personale con il servizio acchiappa rifiuti è stata fallimentare, mi chiedo se sono stato sfortunato io, oppure, se davvero questo servizio funzioni come viene tanto declamato". A sollevare il dubbio è un residente di Paganico che, messaggi whatsapp alla mano, racconta la sua storia e segnala un disservizio di cui è stato protagonista. "Il 25 marzo di quest’anno ho invio delle foto di rifiuti abbandonati in varie zone di via dell’Arpino a Paganico – racconta Giuliano Fanucchi –. Purtroppo quella è una zona che si è trasformata poco per volta in una discarica a cielo aperto e dove i rifiuti piano piano spariscono, ma solo perché inghiottiti dal verde della boscaglia, ma tutti sanno bene che sono ancora lì".

A dimostrazione del suo racconto il signor Fanucchi esibisce le foto, le stesse che aveva allegato alla segnalazione del servizio ‘Acchiapparifiuti’ realizzato da Ascit e Comune di Capannori, e anche le risposte di Ascit in merito alla segnalazione e alla gestione della pratica aperta dopo la segnalazione.

"Il 26 marzo il servizio mi risponde via whatsapp che la mia segnalazione è stata presa in carico – racconta ancora Fanucchi – e dopo due giorni ricevo un altro messaggio con il quale mi viene detto che Ascit ha completato la gestione della mia segnalazione. Il 6 aprile, dopo diversi giorni quindi in cui Ascit mi aveva comunicato che la cosa era risolta, sono andato a vedere se i rifiuti erano stati raccolti, o meglio, se erano stati "acchiappati" e, con mia grande sorpresa ho notato che i rifiuti sono sempre lì, in bella mostra. Solamente che in questi giorni la vegetazione è cresciuta, essendo passati 12 giorni dalle prime foto ed essendo in un periodo di risveglio della natura, ma per il resto è tutto uguale. Basta mettere a confronto le foto è palese che i sacchetti sono li stessi e nelle stesse posizioni. Mi sono sentito preso in giro. E’ abbastanza ironico – aggiunge ancora il residente di Paganico – vedere che poi vengono diffusi dati che sbandierano il funzionamento del servizio da una parte e dall’altra che diminuiscono i rifiuti conferiti in discarica. La domanda sorge spontanea: cala l’indifferenziato perché aumenta l’abbandono dei rifiuti sul territorio? E vorrei chiedere anche all’assessora Berti di attuare le opportune verifiche, per controllare se Ascit svolge le sue mansioni con diligenza".

B.D.C