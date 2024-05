Proteste a Stabbiano. Strada pericolosa dopo lo smottamento

Ormai da circa tre mesi, in località Bucetri a Stabbiano, la scarpata soprastante la strada è franata a seguito delle piogge. Lo smottamento si portò dietro degli alberi, i quali, tagliati da alcuni volontari per rendere agibile la carreggiata, continuano a rimanere ai margini, insieme alle due enormi rocce crollate. Ma quello che più preoccupa è che, in tutto questo tempo, nessuno abbia provveduto a mettere quel tratto in sicurezza, nonostante altre rocce e alberi sporgano verso la strada, in un terreno sempre più friabile e scosceso. Oltre agli abitanti di Stabbiano e di Chiatri, anche numerosi cicloamatori lamentano il pericolo.