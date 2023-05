Pronto il parcheggio di Pian D’Amora

Prosegue spedito il programma dell’amministrazione comunale di Coreglia Antelminelli, guidata dal sindaco Marco Remaschi, finalizzato a rendere il suo territorio sempre più accessibile e facilmente raggiungibile, anche in vista della stagione turistica che porterà sul territorio molti escursionisti, previsti in netto aumento rispetto agli anni passati. É stato, infatti, inaugurato lo scorso lunedì il parcheggio in località Pian D’Amora dopo essere stato completamente rinnovato e ampliato, grazie a un investimento di 45mila euro che ha consentito la realizzazione di 15 nuovi stalli.

"Questo nuovo e significativo intervento fa seguito alle sistemazioni di piazza Mazzini e del parcheggio "Le Prata" avvenute nei mesi scorsi - spiega il sindaco Marco Remaschi - e si inserisce di fatto in una progettualità più ampia che vuole rigenerare e riqualificare tutte le porte di accesso del capoluogo. Da una parte l’iter è già iniziato, appunto, con la completa riqualificazione di via Mazzini, alla quale si aggiungerà anche il miglioramento complessivo della via di accesso al paese e una prima sistemazione del parcheggio "Le Prata" dall’altra, nel prossimo futuro".

L’amministrazione comunale di Coreglia ha in preventivo di portare avanti un progetto di completa rigenerazione architettonica proprio del parcheggio "Le Prata", che interesserà tutti e tre i livelli presenti, oltre alla scala che conduce ai piani superiori.

Fio. Co.