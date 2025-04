“Pronto dottore“ diventa realtà. Visite specialistiche ’’calmierate“

CAPANNORIFirmato il protocollo d’intesa tea Comune di Capannori, Asl e Misericordie per il progetto "Pronto dottore" che il sindaco, Giordano Del Chiaro, aveva lanciato in campagna elettorale. L’obiettivo è la creazione di ambulatori medici per visite specialistiche gratuite o a prezzi accessibili, nelle strutture delle associazioni di volontariato, per una sinergia completa.

Si parte con una prima fase sperimentale, il servizio sarà rivolto alle fasce più fragili della popolazione e si procederà alla costituzione di un tavolo di lavoro tra i soggetti firmatari per tutti gli aspetti più tecnico-operativi. Il prossimo passo sarà il confronto con i medici, in pensione o non, che vorranno prestare servizio volontario all’interno del progetto, per ascoltare anche la loro voce e far nascere una collaborazione fattiva nell’interesse dei cittadini. L’inaugurazione del primo ambulatorio a settembre.

A ratificare l’atto, il sindaco di Capannori Giordano Del Chiaro, per Asl Toscana nord ovest la responsabile della zona distretto Piana di Lucca Eluisa Lo Presti, i governatori delle Misericordie di Capannori, Marlia, Santa Gemma, Massa Macinaia, rispettivamente Pietro Bruno, Giuseppe Ricci, Daniele Berti, Concetto De Luca, oltre al presidente della Croce Verde di Lucca Daniele Massimo Borella. Si tratta del primo e importante passo concreto per offrire ai cittadini di Capannori la possibilità di accedere più velocemente a visite specialistiche.

Presente alla firma anche l’assessore al diritto alla salute del Comune, Silvia Sarti, e la responsabile delle Cure primarie della zona distretto Piana di Lucca, Valeria Massei."Sono molto soddisfatto del risultato raggiunto in questi mesi di lavoro – ha commentato il sindaco Del Chiaro, – perché con la firma definiamo la cornice istituzionale entro cui realizzeremo il progetto strategico per migliorare la qualità della vita delle persone. Per noi era importante la collaborazione dell’Asl e quindi ringrazio la dottoressa Lo Presti per la grande sensibilità dimostrata, le nostre Misericordie e la Croce Verde che si dimostrano ogni volta al nostro fianco per aiutare i cittadini. Vogliamo dare il nostro contributo perché si possano risolvere quelle criticità che ovviamente ci sono e che spesso provocano frustrazione negli utenti". Sottolineata l’importanza delle Case di Comunità.

Massimo Stefanini