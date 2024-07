Pronta la ex-Circoscrizione di Sant’Anna

Distretto sociosanitario di Sant’Anna, non perdete le speranze: dopo anni di attesa sembra finalmente al punto di svolta la riapertura dei locali che un tempo ospitavano la circoscrizione 3 in viale Einaudi. I lavori iniziati nel lontano 2016, dopo anni di sopralluoghi a partire dagli assessori della giunta Tambellini che da quelle parti sono andati più volte annunciando apertura nel 2020 e poi nel 2021 mai verificatesi, sono terminati nell’autunno scorso, ma ora saremmo, condizionale d’obbligo, vicini alla riapertura.

In questi giorni gli uffici del Patrimonio del Comune di Lucca hanno consegnato le chiavi dello stabile ai colleghi del Sociale. Nelle due palazzine dovrebbero andare rispettivamente un distretto della Asl dove sarà possibile anche effettuare prelievi e un progetto di co-housing in grado di ospitare cinque-sei persone con handicap e una parziale autonomia oltre agli uffici del Sociale. Il recupero dell’ex circoscrizione nasce, si legge sul sito del Comune, dalla volontà "di ridare vita a un luogo che, negli anni, si è consolidato come punto di riferimento per il quartiere con l’intento di riportare in luce la funzione sociale e collettiva del luogo...".

La ristrutturazione dell’edificio, che come detto ha subìto numerosi ritardi, prevedeva come prima fase la demolizione dell’esistente manufatto, per ricostruirlo successivamente nello stesso luogo con le stesse superfici e volumetrie, come aggregazione di due corpi di fabbrica legati dalla piazza centrale.

F.V.