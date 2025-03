Promossi al corso Lis cinque dipendenti. Sportelli inclusivi del Comune di Lucca

L’assessore al personale Moreno Bruni ha consegnato venerdì mattina gli attestati di partecipazione ai cinque dipendenti del Comune di Lucca, due dei servizi demografici, una dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, una dell’Ufficio protocollo e una dell’Ufficio Turismo, che hanno preso parte nelle scorse settimane a un corso di formazione di sensibilizzazione alla lingua Lis, ringraziandoli per l’impegno profuso in questa iniziativa.

L’Ente Nazionale Sordi - sezione provinciale di Lucca ha infatti organizzato, grazie al Fondo Inclusione per persone sorde e con ipoacusia, in collaborazione con l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, un “Corso di Sensibilizzazione alla LIS e approccio alle persone sorde” completamente gratuito e ha proposto al Comune di Lucca di iscrivere al percorso formativo alcuni dipendenti impiegati in attività a contatto con il pubblico.

Il corso di sensibilizzazione alla Lis e con ipoacusia è frutto di un progetto della Presidenza del consiglio dei ministri- Ministero per le disabilità, portato avanti dall’Azienda Usl Toscana nord ovest di comune accordo con le sezioni dell’Ens di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno e l’associazione Comunico.