Progettare il territorio con un videogame. Gli studenti come piccoli geometri

Giocare ai videogiochi e imparare a progettare il territorio. Parte da Lucca una piccola rivoluzione educativa, che riesce a divertire i ragazzi e, al contempo, fargli capire in cosa consiste il lavoro del geometra, così che possano essere più consapevoli delle proprie scelte per il futuro. Si chiama “GameCat 2.0“ ed è stato ideato dal Collegio dei geometri della provincia di Lucca il progetto ludo-educativo che porterà nelle scuole del territorio l’attività che utilizza il software “Minecraft_edu“, per fare esperienza di progettazione anche sul campo ai bambini e ai ragazzi. I futuri geometri si metteranno alla prova e daranno vita a idee progettuali per il domani, utilizzando un videogioco fra i più comuni e diffusi tra i giovani.

Grazie alla collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale e del Comune di Lucca, il progetto coinvolge gli istituti comprensivo Lucca 1 e Lucca 7, in attività teoriche e anche pratiche sul campo. In collaborazione con l’Istituto CAT Nottolini, i cui studenti presenteranno agli alunni delle medie, le attività che si svolgono nella loro scuola. Per poi passare, a gennaio 2024, a sperimentare le diverse tecniche e progettare la riqualificazione di un parco cittadino loro vicino.

Alla presentazione del progetto alla scuola Carducci, di fronte agli studenti, sono intervenuti: Simona Testaferrata, assessore all’Istruzione del Comune di Lucca, Dora Pulina, dirigente Lucca Centro, Barbara Angeli e Alessia Bechelli Istituto CAT Nottolini, Ilaria Baroni dirigente dell’UST, e a ribadire l’importanza Maurizio Savoncelli, presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri, Pierpaolo Giovannini, consigliere nazionale e rappresentante della Fondazione Geometri, Pietro Lucchesi, Consigliere nazionale Geometri, Ilaria Bertola, del Collegio Geometri di Lucca, che ha seguito personalmente il progetto, Andrea Centoni, Commissione Scuola Collegio Geometri e Diego Ragghianti presidente del Collegio di Lucca.

L’idea è quella di incrementare le competenze digitali, di introdurre il processo progettuale e di proporre l’analisi e la successiva realizzazione di una proposta di intervento, realizzata attraverso l’opera degli studenti che saranno impegnati anche con attività pratica sul campo.