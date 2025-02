Professore salva un ragazzino. Soffocava per un pezzo di cibo

“La vita è un dono sacro e oggi sono riuscito preservarne una“. Cosa ha fatto la differenza? Coraggio e tempestività da parte del professor Andrea Luciani, 39 anni, insegnante di francese al comprensivo di Gallicano, residente a Diecimo. Ma anche e soprattutto le nozioni giuste, quelle ottenute dai tutor nel corso di primo soccorso e di rianimazione cardiopolmonare con defibrillatore. E’ lui infatti che ha salvato un giovane di 12 anni che nei giorni scorsi ha rischiato il soffocamento per un pezzo di carne rimasto in gola mentre era al ristorante con sua nonna. In un attimo il volto paonazzo, la richiesta disperata di aiuto negli occhi del dodicenne. C’erano diverse persone in quel momento al ristorante ma solo il professor Luciani sapeva cosa fare e come farlo. Così lo ha fatto inclinare in avanti e, sorretto nel modo giusto, gli ha dato dei colpi interscapolari con il palmo della mano.

Una manovra ‘semplice’ ma solo per chi l’ha potuta imparare nei corsi che la Mirco Ungaretti Odv organizza da sempre, formando i giovani nelle scuole ma anche docenti tutor che possano diffondere le buone pratiche. “Ho potuto fare la differenza salvando un ragazzo di 12 anni che stava soffocando - è il commento a caldo del professor Andrea Luciani-. Sento di dover ringraziare la Misericordia di Borgo a Mozzano che mi ha ispirato a imparare le manovre di primo soccorso“.

