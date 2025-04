Procedono i lavori alla palestra Bacchettoni. Nasce una piccola cittadella dello sport

Procedono i lavori per l’ammodernamento della storica palestra Bacchettoni, che è destinata a tornare uno dei poli sportivi cittadini. Nelle ultime settimane è stato completato il restauro della facciata, mentre sono stati posizionati all’interno gli infissi e sono ora in allestimento le vetrate che dovranno separare i diversi spazi destinati a essere ospitati nella struttura.

Il progetto prevede il recupero della palestra con omologazioni Coni per basket, pallavolo, ginnastica artistica, calcio a 5. Tra i lavori previsti in sede di progettazione, la rimozione degli infissi esistenti sostituiti da infissi isolanti, la demolizione degli attuali spogliatoi interni (ormai degli anni ’50), la rimozione della pavimentazione e la sostituzione dell’impianto di riscaldamento con un sistema a pompa di calore.

Programmati e già realizzati anche interventi di consolidamento strutturale e miglioramento sismico con una nuova tribuna in grado di ospitare 200 spettatori. I tempi per l’inaugurazione della rinnovata palestra sono confermati per fine 2025. Il cantiere è stato aperto nel giugno del 2023. L’intervento complessivo ha un costo di poco più di 6 milioni di euro. La spesa è stata finanziata con un mutuo a tasso zero di 4,2 milioni dell’Istituto per il credito sportivo e con 1,8 milioni del PNRR.

F.V.