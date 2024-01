Prevenzione oncologica in Valle

Continua l’attività dell’Associazione Il Ritrovo di Roberta, da anni impegnata sul territorio per la prevenzione oncologica femminile. "Stasera – spiega la presidente Catia Donati – a Borgo a Mozzano, si parlerà dell’alimentazione come alleata della salute, a cura dottoressa Francesca Fontanelli, biologa nutrizionista. Poi venerdì 16 febbraio, a Piano di Coreglia, la psicologa Giulia Verdigi tratterà del sostegno psicologico per le pazienti oncologiche e per le loro famiglie". Inoltre il dottor Daniele Ballati, medico di famiglia in pensione e membro del Lions Club Valle del Serchio, sarà presente a tutti gli incontri, insegnando alle donne la corretta tecnica dell’autopalpazione. Informazioni 350 5114477.