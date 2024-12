Presepe Vivente a Barga: tradizione natalizia nella Valle del Serchio

A Barga per Natale tra gli eventi più attesi di sempre, c’è il Presepe Vivente, nella sera dell’antivigilia di Natale, il 23 dicembre. E’ l’evento di questo genere più antico dell’intera Valle del Serchio dove il Presepe Vivente arrivava quasi quarant’anni fa grazie all’idea ed all’impegno di alcuni barghigiani.

La prima edizione risale al 23 dicembre del 1985 quando ad organizzarla furono diverse associazioni paesane con principali animatori tra gli altri Francesco Pinelli, Paola Pia, Roberta Carradini, Donatella Nardini, Riccardo Bertagni, Luana Lucchesi, Franco Barsanti. La formula è sempre quella, nonostante siano passati 39 anni. Stessa data e stesso teatro per questo evento, ovvero le vie del borgo medievale di Barga, ma nonostante il passare degli anni, il fascino del presepe vivente di Barga è rimasto immutato, anche se la manifestazione, pur rispettando lo stesso canovaccio, è cambiata un po’ nei percorsi e nei partecipanti.

Il percorso in linea di massima sarà quello dello scorso anno, per quanto riguarda le vie del presepe, con gli antichi mestieri che si troveranno da Porta Reale e quindi dal Piazzale del Fosso a partire dalle 20 e che poi animeranno via del Pretorio, via delle Mura fino a salire poi al Duomo di Barga. E’ cambiata invece la collocazione della capanna dove avverrà la natività che torna ad essere ospitata, come nelle prime edizioni, sotto la loggia del palazzo Pretorio sull’Aringo del Duomo.

La sacra famiglia partirà come negli ultimi anni nel suo viaggio dalla zona del Giardino; in particolare dal bellissimo presepe meccanico allestito dal GVS di Barga in via Pascoli. Altra novità: in piazza Angelio e piazza dell’Annunziata, grazie al supporto di alcune associazioni si potranno trovare cose da mangiare e da bere. Il percorso del presepe vivente inizierà come detto dalle 20 da Porta Reale; un percorso arricchito dalle postazioni di tanti figuranti in costume a riproporre gli antichi mestieri di una volta. In un centro storico operoso e che risuonerà di mille suoni e voci si attenderà il passaggio della Sacra Famiglia che dal Giardino inizierà il suo percorso alle 21 per poi arrivare al Duomo di Barga, dove avverrà la scena della natività (attorno alle 22) che sarà, come è sempre stato dal 1985, annunciata dal doppio dei campanari di Barga e da un razzo luminoso che volerà in alto dal campanile.

Sarà il segnale anche per l’arrivo dei Re Magi. Ad allietare la manifestazione non mancherà come tutti gli anni lo zampognaro che accompagnerà la Sacra Famiglia, ma dalle 20 alle 21, tra piazza Salvi e piazza dell’Annunziata si potrà trovare anche la Banda "Luporini" di Barga.

Luca Galeotti