Presentazione ebook “La Toscana a piedi: itinerari ad anello da Lucca” di Kleis Formazione

Si terrà domani alle ore 17, nella sede dell’agenzia formativa Kleis Formazione, in via Catalani 46, la presentazione dell’ebook “La Toscana a piedi”. Gli autori sono Valentina Marinai, Fanny Weitel, Lisa Innocenti, Andrea Lari e Chiara Manzini, cinque guide ambientali ed ex corsiste dell’agenzia formativa. A supervisionare il lavoro il docente e guida ambientale Stefano Mezzani. La preparazione di un elaborato è stata un’attività didattica proposta ai partecipanti fin dalla prima edizione del corso. Molti di questi lavori sono descrizioni di escursioni nel territorio toscano. Per questo primo libro sono stati selezionati cinque itinerari “ad anello”, con un focus su tre province: Lucca, Pisa e Pistoia. I percorsi suggeriti impegnano gli amanti delle passeggiate con vario grado di difficoltà, di durata e in luoghi molto diversi. È un assaggio interessante di quello che il lavoro di guida ambientale può offrire nei territori della Toscana. L’ebook, che sarà disponibile gratuitamente sul sito di Kleis Formazione, offre una serie di spunti interessanti per chi vuole percorrere i sentieri con uno sguardo più attento e informato, scoprendo o riscoprendo le bellezze del nostro territorio. Si prega di prenotare la partecipazione: info@kleisformazione.it ; tel. 0583058431.