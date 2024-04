Presentata la lista “ViviAmo Gallicano“

Presentata ufficialmente la lista "ViviAmo Gallicano" del candidato sindaco Luca Pedreschi, che sarà presente alla prossima competizione elettorale amministrativa con "Gallicano C’è" del sindaco uscente David Saisi e con la lista "Dai voce a Gallicano" della candidata sindaco Gaia Pinocci. Una sessione pubblica molto partecipata nella Sala Ciaf di Gallicano, per Luca Pedreschi e i suoi collaboratori, che hanno messo come punti cardine del proprio programma elettorale temi come il lavoro, l’educazione, la cultura, il turismo, l’inclusione sociale e il cambiamento climatico. Inoltre , hanno indicato la condivisione, l’inclusione e la partecipazione come parole chiave della stessa filosofia alla base dei principi fondamentali del movimento. Una forza politica, dicono i componenti, nata dal basso, dalla volontà di un gruppo di giovani gallicanesi di immaginare e costruire un futuro diverso per il loro paese.