Premio nazionale “Maria Pacini Fazzi“. L’omaggio alla grande imprenditrice

Grande partecipazione di pubblico all’evento di venerdì scorso a Palazzo Pretorio, dove l’Accademia Lucchese di Lettere Scienze ed Arti ha organizzato un pomeriggio “Per ricordare Maria Pacini Fazzi”. Tra i presenti il sindaco di Lucca Mario Pardini, il procuratore capo Domenico Manzione, il senatore Marcello Pera. Non sono voluti mancare il sindaco di Castelnuovo Garfagnana Andrea Tagliasacchi, l’ex sindaco di Lucca Alessandro Tambellini insieme al sindaco di San Romano in Garfagnana Raffaella Mariani e all’amministratore unico del Teatro del Giglio Giorgio Angelo Lazzarini.

Una città e un territorio che ancora una volta hanno dimostrato affetto e gratitudine all’editrice lucchese scomparsa lo scorso 13 aprile. L’incontro è stato aperto dal saluto del sindaco Pardini e introdotto dal presidente dell’Accademia Marco Paoli. A ricordare “Maria”, donna ed editrice, sono state le parole di Neria De Giovanni, critica letteraria, scrittrice ed editrice: "Prima dei suoi libri - afferma De Giovanni - voglio ricordare la sua empatia, il giudizio sempre acuto e l’apertura mentale; rammento il suo sorriso, il coraggio imprenditoriale e l’innato carisma".

Ed è, quella ricordata, una Maria Pacini Fazzi editrice, conosciuta proprio da Luigi Ficacci, prima attraverso i libri della biblioteca romana dove giovane studioso perlustrava gli scaffali ricchi di proposte dell’editrice lucchese, e poi a Lucca durante la sua esperienza a capo della Soprintendenza. In chiusura della giornata la testimonianza della figlia Francesca Fazzi, che dal 1986 lavora alla Casa editrice della quale è oggi amministratore unico. Dalle sue parole, è emersa l’intenzione di presentare in anteprima l’istituzione di un Premio Nazionale intitolato a Maria Pacini Fazzi su iniziativa dell’azienda e della famiglia: "A breve - dichiara Francesca Fazzi - presenteremo con uno specifico evento il bando; il tema sarà il territorio, che resta il nucleo tematico all’interno del catalogo Pacini Fazzi più legato alla figura della fondatrice, con i contributi strutturati che spazieranno dall’arte all’architettura, al paesaggio, alla letteratura, con esclusione di romanzi, poesie, grafic novel".

Presenti in sala anche gli altri figli Paola, Margherita, Gemma e Pietro. La giuria sarà composta da Lina Bolzoni, Franco Cardini, Luigi Ficacci, Stefania Giannini, Marco Lucchesi, Marco Paoli e Fabrizio Papi.

Mau. Guc.