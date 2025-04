Premio Maria Pacini Fazzi “Un libro per il territorio“

E’ domani il primo anniversario della morte di Maria Pacini Fazzi. Una donna che ha lasciato nel nostro territorio e nella cultura una traccia profonda e significativa. Una testimonianza che non si disperde, e che anzi oggi dà vita a un premio a lei intitolato: il Premio nazionale Maria Pacini Fazzi. Il Premio asce per iniziativa della omonima casa editrice e della famiglia che intendono ricordare l’editrice lucchese attraverso l’edizione di un volume dedicato a Lucca e al suo territorio, nucleo centrale e particolarmente legato alla sua fondatrice, delle edizioni Pacini Fazzi.

Il Premio Nazionale già annunciato lo scorso 11 ottobre durante l’incontro in ricordo di Maria Pacini Fazzi promosso dall’Accademia Lucchese di Lettere Scienze ed Arti – della quale era socia e in cui aveva ricoperto la carica di Segretaria della Classe di Lettere – è riservato agli autori, esordienti e non, di qualsiasi nazionalità, che presentino un’opera inedita, in lingua italiana, che abbia per oggetto Lucca e il suo territorio. L’opera potrà essere un saggio storico, storico-artistico, di architettura e paesaggio, a tema musicale, letterario, biografico che abbia per oggetto temi e personaggi significativi a vario titolo relativi alla città di Lucca e/o al suo territorio o che con essi siano strettamente legati. Sono escluse opere di narrativa, poesia e grafic novel o fumetti.

Il regolamento pubblicato sul sito www.pacinifazzi.it prevede che sia una giuria di esperti nelle diverse materie trattate a selezionare il volume che verrà pubblicato (all’autore verrà offerto un contratto di edizione con diritti d’autore) e che porterà la fascetta “Premio Nazionale Maria Pacini Fazzi: un libro per il territorio” con promozione e distribuzione su tutto il territorio nazionale e internazionale. Il premio prevede la presentazione delle opere entro la metà del prossimo mese di settembre. L’appuntamento con la premiazione e l’edizione del volume vincitore è già in calendario: avverrà il 13 aprile del 2026, anno che celebrerà anche il sessantesimo anniversario di nascita della Casa editrice lucchese.

Laura Sartini