Premio Giornalistico a Montecarlo: Sport, Calcio e Giornalismo Sportivo

Montecarlo ospiterà la prima edizione di un evento di notevole rilevanza, la prima edizione del Premio Nazionale "Sport, Calcio e Giornalismo Sportivo" a cura di Franco Morabito, Presidente USSI Toscana (Unione Stampa Sportiva Italiana). E’ stato richiesto e concesso il patrocinio del Comune e la concessione gratuita del teatro comunale dei Rassicurati per il giorno 19 settembre per una iniziativa durante la quale saranno premiati personaggi significativi che, ciascuno nel proprio ambito, si sono distinti per professionalità, etica e fair play nel mondo dello sport. Il Municipio di via Roma si è dichiarato subito disponibile, considerando che l’iniziativa ha un’alta valenza sociale, con obiettivi assolutamente condivisibili, da divulgare ed al contempo costituisce un’occasione per contribuire ad un sempre maggiore arricchimento culturale della comunità montecarlese. Tra l’altro è previsto dal regolamento ad hoc che "per le iniziative che rivestano interesse pubblico particolarmente rilevante, l’Amministrazione comunale può stabilire, con motivata deliberazione della Giunta comunale, che le strutture siano concesse gratuitamente.

Nei prossimi giorni ovviamente avremo dettagli maggiori sui campioni che saranno premiati e non solo. Raccontare lo sport è un mestiere che convive col piacere di incrociare persone e storie. In questo mese di settembre parte anche la 5° edizione del Premio Giornalistico ideato dall’Ussi che in questi anni ha voluto riconoscere in giornalisti (under e over 40) e fotografi, l’amore per il racconto dello sport, la capacità di sintesi, il desiderio di diffonderne i valori, Il tema di questa edizione è "Anno 2023: storie di vita, campioni e valori, tra parole e immagini". Il premio è intitolato ad un maestro di giornalismo, l’edizione 2023 è dedicata alla memoria di Gianni Minà, scomparso lo scorso marzo.

Ma.Ste.