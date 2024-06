Premio col cuore. Il Fermi-Giorgi non è “diverso“

Tutti differenti e tutti uguali. E’ il messaggio che anima uno speciale concorso organizzato dall’associazione realizzato – e vinto – dagli studenti del Polo Fermi Giorgi. Gli elaborati (di gruppo o individuali) sul tema del “cuore emotvo“sono stati inviati dagli studenti dopo aver assistito ad alcuni incontri tenuti in aula da medici e professionisti del settore sanitario (Claudia Carmassi, psichiatra e psicoterapeuta, Adolfo Bandettini, psichiatra, Annalisa Risoli, fisiatra, Leonardo Conti, riabilitatore psichiatra), che hanno affrontato il tema della disprassia e della dislessia e, più in generale, dei vari tipi di disagio giovanile nella quotidianità.

L’occasione degli incontri è stata proficua per tutti, grazie anche alle insegnanti (le professoresse Paola Massoni, Francesca Orsucci, Giulia Pacini, Ing. Barbara Scattini). Storie sorprendenti, che hanno evidenziato come sia necessario monitorare e vigilare costantemente i giovani nelle scuole e nel quotidiano, perché nessuno si senta diverso e solo. La giuria ha valutato il lavoro degli studenti e ha molto apprezzato i risultati. Hanno presieduto alla consegna dei premi l’Avv. Silvana Giambastiani e il vice-presidente Dr. Gabriele Ferro dell’Associazione Amici del Cuore, la prof.ssa Buonriposi, già dirigente dell’Ufficio Scolastico di Lucca e Massa Carrara, in rappresentanza del Mim, l’assessore prof.ssa Simona Testaferrata.

Il primo premio è stato vinto dalla classe 4 Cif, indirizzo informatica, dell’Istituto tecnologico Fermi, che ha presentato una raccolta di racconti molto commoventi dal titolo “Diversità, io ti racconto”, curata dalla prof.ssa di Lettere Paola Massoni; il secondo e terzo premio sono stati assegnati a due classi del Professionale Giorgi, rispettivamente alla 4BM della prof.ssa Francesca Orsucci e alla 4AM della prof.ssa Barbara Scattini; è stato consegnato anche un primo premio per il lavoro individuale della studentessa Giulia Pacini dell’Istituto Esedra (3/4LL). Grande soddisfazione per tutti i ragazzi che hanno partecipato e sentiti complimenti da parte delle docenti e della dirigenza. Al termine della cerimonia il rinfresco è stato offerto dal laboratorio di cucina ChefLab, progetto inclusivo del Polo Fermi Giorgi.