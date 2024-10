Premio America Giovani. Vince Elisabetta Ghiloni

È Elisabetta Ghiloni (nella foto) la giovane laureata dell’Università di Pisa che il 26 settembre scorso ha ricevuto dalla Fondazione Italia USA il Premio America Giovani al talento universitario. Originaria di Barga, Ghiloni si è laureata il 7 febbraio in Diritto dell’Impresa, del Lavoro e delle Pubbliche Amministrazioni presso il Dipartimento di Giurisprudenza con una tesi dal titolo: "La tutela costituzionale dello sport: modifica dell’articolo 33 della Costituzione e possibili prospettive alla luce della legge costituzionale n. 1 del 2023". Relatore il Prof. Gianluca Famiglietti.

Alla giovane e talentuosa dottoressa, oltre alla pergamena consegnata presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati, è stata assegnata anche una borsa di studio a copertura totale, per fruire gratuitamente del master online esclusivo della Fondazione Italia USA in "Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy".

"Sono stata profondamente onorata per il conferimento di questo prestigioso premio che riconosce la dedizione e l’impegno profusi durante tutto il mio percorso di studi - ha commentato Elisabetta Ghiloni - Grazie al Premio America Giovani ho potuto capire in prima persona cosa significhi meritocrazia. Desidero ringraziare la mia famiglia per avermi costantemente sostenuto durante il percorso universitario, l’ I.T.E.T. L. Campedelli di Castelnuovo di Garfagnana grazie al quale ho maturato un ottimo metodo di studio e ho ricevuto delle conoscenze che mi hanno permesso un rapido inserimento nel mondo universitario e il Dipartimento di Giurisprudenza che mi ha permesso di consolidare e approfondire le conoscenze giuridiche per approdare nel mondo del lavoro con capacità personali e professionali di alto livello".

Il Premio America Giovani al talento universitario, è un riconoscimento per i giovani neolaureati meritevoli delle università italiane promosso dalla Fondazione Italia USA. I vincitori sono selezionati dalla Fondazione Italia USA, tramite la banca dati delle università italiane, tra i neolaureati con un piano di studi afferente agli interessi della Fondazione e sulla base di diversi parametri indicativi del loro talento accademico come, tra l’altro, il punteggio di laurea, l’età di conseguimento del titolo, la media degli esami, la data della sessione di laurea, il curriculum studiorum e altre valutazioni comparative. Non sono possibili autocandidature.

Luca Galeotti