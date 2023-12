Premiati i benemeriti dell’anno

La cerimonia di premiazione di un bel gruppo di cittadini e associazioni benemeriti, la fiaccolata dalla chiesa parrocchiale alla Madonnina in località Cima al Margine, l’inaugurazione del Presepio luminoso in un adiacente terreno e di nuovo il ritorno alla chiesa per assistere alla Messa e alla Novena di Natale, celebrata dal parroco don Giovanni Grassi, con l’assistenza del diacono Luigi Luciani, è stato l’intenso pomeriggio che si è svolto a Pieve Fosciana, con la presenza di numerose persone. Tra gli altri erano presenti il sindaco Francesco Angelini, l’assessore e il presidente del Consiglio comunale Annarita Fiori ed altri amministratori.

Tredici sono stati i premiati di quest’anno a cominciare dall’Associazione Sportiva Pieve Fosciana, Gli amici del Mulino, Comitato Sant’Anna e Associazione cacciatori che hanno contribuito al rilancio della manifestazione del formenton 8 file. Poi Diego Buriani, Maurizio Turriani, Danilo Musetti, Michelangelo Bertolucci, per la loro attività a favore della comunità. Quindi le associazioni Garfagnana Vespa velutina e Api Garfagnana per l’impegno profuso nel contrastare questo temibile insetto dannoso per le api, alla classe seconda della scuola Primaria di Pieve Fosciana quale vincitrice di un concorso di disegno e pittura sulle api, con i bambini e bambine accompagnati dai loro genitori, la Pro Loco di Capraia per il recupero di un antico e storico lavatoio in pietra con fontana, la parrocchia di San Lorenzo di Sillico per la sua valorizzazione artistica, ognuno con proprie motivazioni. Spettacolare poi, allo scendere delle tenebre, la fiaccolata fino alla chiesa della Madonnina per l’accensione di un grande presepio luminoso, realizzato dagli artisti di Castelfiorentino.

Dino Magistrelli