Preghiera per l’unità dei cristiani. Gli appuntamenti della ‘Settimana‘

La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (Spuc), sul nostro territorio, inizia giovedì 18 gennaio alle 19 presso la parrocchia Ortodossa Romena di San Isaia Profeta a Viareggio (in via Filzi). Ci sarà la condivisione della tradizione orientale della preghiera e dei canti del "Te Deum". Il secondo appuntamento è sabato 20 gennaio alle 15 nel Salone dell’Arcivescovato a Lucca con l’evento "Ecumenical Day" dedicato a ragazzi e giovanissimi: è la consueta caccia al tesoro che si svolgerà per le strade e le chiese cristiane della città di Lucca e che porterà i giovani partecipanti a scoprire le ricchezze delle diverse tradizioni (per partecipare: [email protected] o 328 6475118).

Domenica 21 gennaio alle 17.30 in Cattedrale a Lucca c’è un importante appuntamento nazionale. L’occasione è data dalla memoria dei 50 anni dell’ingresso nell’Arcidiocesi di Lucca dell’Arcivescovo monsignor Giuliano Agresti, antesignano dell’Ecumenismo in Italia e promotore del Dialogo anche con la comunità civile e sociale di Lucca assieme al professore e pastore Domenico Maselli. Per questa occasione monsignor Paolo Giulietti con la Diocesi tutta ha voluto rivolgere l’invito ai responsabili nazionali delle Chiese cristiane che sono in Italia per una Celebrazione ecumenica della Parola proprio nel cuore della Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani. Un invito che ha trovato la conferma con la presenza del Vescovo di Pinerolo Mons. Derio Olivero, Presidente della Commissione Episcopale per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana. All’incontro parteciperanno la Diocesi Ortodossa Romena d’Italia; la Sacra Arcidiocesi Ortodossa in Italia; la Chiesa Anglicana; la Chiesa Ortodossa Russa del Patriarcato di Mosca; la Chiesa Serbo Ortodossa; la Chiesa Evangelica della Riconciliazione. Altre adesioni arriveranno in questi giorni.

La Spuc si concluderà giovedì 25 gennaio alle 19 con un incontro ecumenico presso il Tempio Valdese di Lucca in via Galli Tassi, cui seguirà un momento conviviale. A tutti questi quattro appuntamenti, sarà sempre presente l’arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti, e con lui i responsabili delle altre chiese cristiane coinvolte sul territorio.