"Potevano far montare un ponte dal Genio civile"

Chiusura della Statale del Brenno: le reazioni dei cittadini. Sono molte e variegate le prese di posizione, sia di Bagni di Lucca che di Borgo a Mozzano, ora tagliate in due, a causa della limitazione alla circolazione sul tratto della statale interessato ai lavori. Misura che stravolge abitudini, creando disagi e in particolare danni alle attività commerciali che operano nella zona.

A campione abbiamo raccolto due testimonianze. Roberto Padreddi di Fornoli, agente di commercio per conto di Mukki, che ogni giorno si sobbarca km per consegnare la merce ordinata: "È una vergogna trovarci costretti a percorrere strade alternative, piene di insidie, quando magari poteva essere montato per l’emergenza un ponte del Genio civile, senza mettere in crisi tante attività commerciali soprattutto di Chifenti. Ma nessuno si è posto il problema, evidentemente". Più cauto invece il commento di Lisa Danti, del Bar La Ruota di Fornoli: "Abitiamo in località Due Strade all’inizio della Val Fegana, quindi dovremo sopportare l’aumento del traffico nelle vicinanze. Comprendo che certi lavori erano necessari. Auspico che, con la costruzione della scogliera protettiva lungo il fiume, vengano risolte le problematiche legate alla sicurezza della viabilità."

M.N.