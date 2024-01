"Potenziamento Linee 1+, 2+ e 3+: Percorsi e Frequenze Orarie" La Linea 1+ (ex Lam Blu), 2+ (ex Lam Rossa) e 3+ (ex Lam Verde) del trasporto pubblico di Lucca subiscono modifiche nei percorsi e nelle frequenze orarie nei giorni festivi. La Linea 3+ ha un potenziamento con l'aggiunta del Parcheggio Palatucci.