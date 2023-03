Possibili disservizi nella raccolta rifiuti per assemblee sindacali

Domani e mercoledì programmate assemblee dei lavoratori di Sistema Ambiente: disagi per i servizi di raccolta porta a porta e spazzamento meccanizzato. Domani è in programma l’assemblea Fp-Cgil, Fit-Cisl e Uil Trasporti, mentre mercoledì si terrà l’assemblea Fiadel, Federazione Italiana autonoma enti locali. Previsti dunque disservizi sia per la raccolta dei rifiuti porta a porta sia per lo spazzamento meccanizzato. L’azienda si scusa per gli eventuali disagi. Info: www.sistemaambientelucca.it; 058333211, 0583343645; [email protected]; WhatsApp: 3336126757.