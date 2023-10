Porcari piange Gabriele Limetti: "La sua perdita un colpo profondo"

Aveva lavorato come rappresentante di occhiali fino al 2020 quando decise di cambiare vita e di trasferirsi a Tenerife, in Spagna. Una scelta coraggiosa, quella di abbandonare la sua Porcari ma ritornava spesso per correre con la sua amata bicicletta con gli amici dell’associazione Torretta Bike con i quali ha condiviso viaggi, esperienze, scherzi, aneddoti. In una parola, vita. Cordoglio a Porcari per la scomparsa di Gabriele Limetti, 55 anni. Alle Canarie stava bene, ma nulla lo avrebbe fermato pur di partecipare ai raduni degli amici bikers, compreso l’ex vicesindaco Franco Fanucchi. Quel gruppo era la sua seconda famiglia. E lui arrivava sempre, per stare in mezzo a loro.

Quando lo sport è aggregazione, condivisione di valori, per una amicizia che si consolida sempre di più. L’associazione lo ricorda con queste parole.

"È con grande tristezza che commentiamo la notizia della scomparsa del nostro caro amico e compagno di tante pedalate Gabriele . La sua perdita è un colpo profondo per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di percorrere con lui strade e sentieri in sella a una bicicletta. Gabriele non era solo un compagno di avventure ciclistiche, ma un vero amico, abbiamo condiviso fatiche, traguardi e momenti indimenticabili su due ruote. La sua passione per il ciclismo era contagiosa e la sua energia positiva ha reso ogni pedalata una esperienza notevole. Oltre alla passione per la bicicletta, Gabriele era una persona straordinaria, la sua gentilezza, il suo sorriso e la sua generosità ci coinvolgevano ad ogni incontro. La sua prematura scomparsa ci lascia un vuoto incolmabile, ma cercheremo di onorare la sua memoria – conclude l’associazione - continuando a pedalare e a perpetuare la grande e immensa passione che ci univa. Gabriele sarà sempre con noi e le pedalate che abbiamo fatto insieme rimarranno un ricordo indelebile nei nostri cuori".

Una testimonianza toccante per l’amico. I funerali si svolgeranno a Tenerife, per gli amici quasi impossibile recarsi a tributare a Gabriele l’ultimo saluto, per questo hanno scelto questo ricordo del loro compagno di avventure nei viaggi estivi che ogni anno vengono organizzati dalla Torretta Bike. Nel 2023, ad esempio, conquistata con soddisfazione la vetta del Monte Bianco, ma nelc roso degli anni molti itinerari sono stati completati. Massimo Stefanini