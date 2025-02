Porcari, il comune cerca sponsor per gli eventi culturali

La pubblicità è l’anima del commercio ma è anche strumento per poter sostenerei costi di eventi e manifestazioni varie. Il Comune di Porcari, con una determinazione dei giorni scorsi, ha pubblicato uno specifico avviso di manifestazione di interesse per poter reperire sponsor che possano contribuire a coprire le spese per gli eventi culturali del 2025, in particolare quelli dell’Estate porcarese che si svolge a giugno. E’ la festa principale e negli anni passati sono arrivati sotto la collina della Torretta artisti del calibro di Cristina D’Avena, tanto per fare un esempio. Il Comune e il gruppo dei commercianti cercheranno di organizzare un programma che sia accattivante per tutti i gusti artistici e per diverse fasce di età.