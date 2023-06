Ponte delle Catene, è polemica Nessuna novità sulla passerella "Speriamo nel terzo tentativo"

Ponte delle Catene a quando il via ai lavori? Gli attesi lavori di restauro del tavolato al ponte delle Catene, opera del famoso architetto Lorenzo Nottolini, già diverse volte annunciati, stentano a decollare, nonostante l’apertura del cantiere sia in essere da qualche settimana. Il Ponte delle Catene si trova sul fiume Lima ed è situato a Fornoli, frazione di Bagni di Lucca. Fu costruito per volere di Carlo Ludovico di Borbone, dopo che nel 1836 una piena della Lima aveva distrutto un ponte più antico. Il duca di Lucca voleva che la strada per Bagni di Lucca, località termale a quel tempo di gran moda, avesse una costruzione all’avanguardia, e inviò a questo scopo l’architetto di corte Lorenzo Nottolini a studiare i ponti sospesi realizzati in Inghilterra.

Non si sa nulla della passerella pedonale, da costruire durante la chiusura per i lavori in corso, richiesta dai residenti della zona, in particolare della frazione di Chifenti, nel comune di Borgo a Mozzano, i cui abitanti gravitano, per quanto riguarda i servizi essenziali, su Fornoli, frazione del comune di Bagni di Lucca. Il ponte delle Catene, sopra il torrente Lima, è infatti il collegamento diretto tra le due frazioni.

Sulla questione interviene il segretario di zona della Lega Cipriano Paolinelli: "A quanto pare - afferma il Segretario del Carroccio in Mediavalle - nessuna passerella o soluzione alternativa per il passaggio pedonale al Ponte delle Catene è stata ancora trovata e ancora una volta i lavori non sono partiti! Aumenta intanto però - aggiunge - il degrado per lo stato di incuria totale, la pavimentazione del ponte si deteriora sempre di più giorno per giorno e si sono addirittura anche spezzate alcune tavole creando buchi importanti, che mettono a rischio di infortuni cittadini e passanti.

Eppure c’erano date certe di inizio e di fine lavori e invece dobbiamo sperare che anche il terzo tentativo non sia una fumata nera!" Paolinelli conclude: "Il tutto nonostante ci fosse il costante impegno dei due Sindaci di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano, uno dei quali anche consigliere con delega in Provincia, ente appunto che ha la competenza sul ponte. Insomma anche in questo caso il PD "non lo abbiamo visto arrivare".

Marco Nicoli