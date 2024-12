Polizia Provinciale di Lucca: inaugurata la Suzuki Ignis ibrida per la sicurezza stradale

Taglio del nastro ieri mattina per una nuova auto del parco macchine della Polizia Provinciale di Lucca. Il presidente della Provincia, Marcello Pierucci, ha inaugurato, infatti, la nuova vettura nel comando della Polizia Provinciale a Ponte a Moriano, durante un incontro che ha rappresentato anche l’occasione di illustrare i dati dell’attività del 2024.

La nuova auto è una Suzuki Ignis, vettura con motore ibrido e a trazione integrale: una scelta che dimostra l’impegno dell’ente di dotarsi di veicoli green e con minori emissioni. Ma l’incontro con il presidente - che recentemente ha approvato l’inserimento nel Regolamento dell’Ente, così come previsto dal Codice della Strada, dell’assegnazione di parte delle entrate sanzionatorie al fondo pensionistico dei membri della Polizia Provinciale - è stato anche l’occasione per tirare il bilancio dell’anno che sta per terminare, per quanto riguarda l’attività relativa al Codice della Strada.

"Nel 2024 - sottolinea il comandante Saverio Polifroni - la Polizia Provinciale di Lucca ha sempre garantito una costante presenza delle proprie pattuglie sulle strade di sua competenza dalla Garfagnana alla Versilia, passando per Lucca e la Piana. Mi preme sottolineare l’importanza che ha avuto la grande sinergia e collaborazione che si è instaurata con le altre Polizie locali e che ha portato a controlli congiunti molto efficaci per quanto riguarda la sicurezza sulle strade, cosa che resta il nostro principale obiettivo".

I numeri. In totale, nel corso del 2024, sono state comminate 504 sanzioni tra cui 49 accertate a seguito di controlli sui cantieri stradali, mentre sono state 22 le violazioni in materia di insegne pubblicitarie senza le necessarie autorizzazioni e 21 per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

Targasystem. Si tratta di un apparecchio installato sul parabrezza della pattuglia che “legge“ le targhe delle auto. Se la targa è associata a un’infrazione del Codice della Strada, l’apparecchio lancia un alert che permette agli agenti di contestare subito quanto rilevato. Lo strumento “Targasystem“ ha permesso alla Polizia Provinciale di controllare migliaia di targhe e, in questo modo, di rintracciare 27 veicoli privi di copertura assicurativa che sono stati sottoposti a sequestro-confisca, mentre sono stati 151 i mezzi che sono risultati senza la prescritta revisione periodica. Durante i posti di controllo sono stati verificati 559 veicoli e contestate 39 violazioni.