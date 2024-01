Polizia di Stato e vigili del fuoco portano i regali in pediatria

Anche quest’anno, in occasione dell’Epifania, la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco di Lucca si sono uniti nel segno della solidarietà con un evento speciale con protagonisti i bambini, cittadini del domani, degenti presso i reparti pediatria degli ospedali San Luca e Versilia.

L’iniziativa si è svolta ieri mattina, 5 gennaio 2024, dalle ore 10 presso l’ospedale San Luca e dalle ore 11 presso l’ospedale Versilia.

Vi è stato inoltre un momento di conviviale giocosità con il personale in divisa e la presenza di una “Befana” molto speciale, con la distribuzione di doni ai piccoli degenti nonché al reparto pediatrico, in segno di riconoscenza e apprezzamento per il grande impegno profuso quotidianamente nella salvaguardia della salute dei più piccoli, specie in un periodo dell’anno così delicato come quello invernale. Un’iniziativa che è stata particolarmente apprezzata.