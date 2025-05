‘Benessere mamma’ a Lucca, le risposte alle mille domande e attività fisica gratuita all’aperto

Lucca, 7 maggio 2025 – Si chiama “Benessere Mamma” l’iniziativa che mette insieme il Comune e la commissione per le Pari Opportunità con la palestra SSD Life per offrire a tutte le donne che si trovano nel periodo pre o post parto l’opportunità di confrontarsi su una serie di tematiche inerenti la cura del bambino e per praticare attività fisica adatta al periodo molto particolare che stanno vivendo.

Dino Sileo della Palestra Ssd Life, con l’assessore alla famiglia Simona Testaferrata e la presidente delle pari opportunità Rosella Simoncelli

L’iniziativa è stata presentata ieri mattina al baluardo San Frediano dall’assessore alla famiglia Simona Testaferrata, dalla presidente della commissione per le Pari Opportunità Rosella Simoncelli e Dino Sileo dell’Ssd Life. “Siamo molto contente di questa sinergia – hanno affermato l’assessore Testaferrata e la presidente della commissione pari opportunità Simoncelli – . L’associazione Life organizza da sempre iniziative gratuite e con finalità benefiche per alcune realtà del territorio e da un paio di anni ha avviato un progetto gratuito rivolto alle donne in pre e post parto. Con la nostra collaborazione abbiamo fatto un passo in più, portando l’attività all’esterno della sede della palestra Life di San Filippo e individuando come luogo degli incontri le Mura Urbane, dove peraltro l’associazione Sbandieratori e Musici “Città di Lucca” metteranno a disposizione la casermetta San Frediano per il supporto logistico agli incontri di attività fisica all’aperto”.

“Benessere Mamma” si compone di due tipi di attività. Una serie di incontri pubblici aperti oltre che alle neo mamme, anche ai neo papà, dove i genitori potranno dialogare con figure professionali del settore e affrontare argomenti inerenti al cura del bambino. Gli incontri, in tutto 5, si svolgeranno sul patro del baluardo San Frediano – coperta sull’erba e bambini che giocano – e se il meteo non lo consente nella casermetta San Frediano. Saranno questi i punti di convergenza al mattino, dalle 10 alle 12, a partire da lunedì 12 quando si terrà l’incontro con la doula Oriana Ammazzini. La doula è colei che aiuta la donna nelle piccole cose di tutti i giorni nel percorso pre e post parto.

Lunedì 26 maggio l’incontro sarà con specialisti del Centro Osteopatia La Marea, lunedì 9 giugno con la nutrizionista Krizia Casini, lunedì 23 giugno, a cura di Ibac, si parlerà di “nascere genitori- i primi 100 giorni insieme“. Lunedì 30 giugno il corso di disostruzione delle vie aeree a cura dell’associazione Mirco Ungaretti. Rivolti invece solo alle gestanti e alle neo mamme, sempre sul prato del baluardo San Frediano, all’aperto, si svolgeranno sessioni di attività fisica, il martedì: il 13 maggio alle 10 yoga in gravidanza, il 20 maggio alle 10 yoga, il 27 maggio e il 3 giugno alle 16.30 ginnastica hipopressiva.

Tutte le attività previste dal programma sono gratuite. Le iscrizioni si raccolgono alla reception della palestra Life in via di San Filippo. Telefono: 0583 91811 – 3392561549.