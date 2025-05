Gli aggressori sono liberi. Il pensionato accoltellato ricevuto a Palazzo Orsetti

Vinicio Fruzzetti, il pensionato di 78 anni aggredito a coltellate alcune sera fa di notte in pieno centro, è stato ricevuto ieri mattina a Palazzo Orsetti dal sindaco Mario Pardini e dall’assessore alla sicurezza Salvadore Bartolomei. Fruzzetti si è trattenuto con i due amministratori e ha sottolineato ancora una volta la gratitudine per le Forze dell’Ordine e per quanti lo hanno soccorso evitando il peggio.

Un brutta vicenda che sta ancora facendo discutere. Per quell’aggressione a scopo di rapina sono stati infatti fermati dalla Polizia e dai carabinieri tre minorenni. Due ragazzi di 17 anni e una ragazza non ancora quindicenne. Fanno sapere di essere pentiti del loro gesto e hanno chiesto tramite i rispettivi avvocati di avere un incontro con la vittima.

“Le scuse? Ancora non le ho ricevute materialmente – ha detto Vinicio Fruzzetti - e comunque sto ancora male sotto tutti i punti di vista. Se giri con un coltello in tasca, mi aggredisci, mi rapini, mi accoltelli... e poi mi chiedi scusa? Non so a quale film stiamo assistendo e non so il finale di questo film, ma io sicuramente non concedo le scuse così facilmente. Adesso no...“.

Intanto il Tribunale dei minori ha convalidato il sequestro dei cellulari dei due ragazzi, mentre è al vaglio la posizione dell’amica più piccola, che non sarebbe stata al corrente del progetto di rapina e sarebbe subito scappata via. La Procura dei minori al momento non ha ritenuto di prendere provvedimenti cautelari, anche in relazione alla confessione dei responsabili e alla presenza delle famiglie che si sono impegnate a vigilare sui figli. I ragazzi, tuttavia, sono completamente liberi non avendo alcuna restrizione, nonostante la gravità dell’accaduto.