Più sicurezza a Porcari. Vigili anche di notte

Partono i turni serali e festivi della polizia municipale di Porcari. Il Comune ha approvato il progetto Sicurezza 2025 per rafforzare quei servizi che incidono sulla sicurezza stradale e urbana. L’obiettivo dell’amministrazione è garantire un maggiore controllo del territorio, sia in occasione di eventi pubblici, sia nelle fasce orarie che solitamente restano scoperte dal servizio ordinario.

Il piano sarà attivo da domenica 2 febbraio fino al 5 ottobre, con l’attivazione di 20 turni oltre gli ordinari, di cui 14 festivi e 6 serali o notturni. Se i risultati, accuratamente monitorati, avranno impatti positivi, l’amministrazione comunale potrà valutare il rinnovo del progetto anche per gli anni successivi.

Previsto un aumento della presenza dei vigili urbani sul territorio attraverso il rafforzamento dei pattugliamenti nei punti più sensibili e controlli più rigorosi sulla circolazione e sul rispetto delle ordinanze locali in materia di viabilità; ma anche la presenza di un presidio costante durante le manifestazioni religiose, culturali e sportive e una estensione dei turni di servizio, con l’introduzione di turni aggiuntivi su base volontaria per il personale, per coprire anche le fasce serali, notturne e festive. "Un impegno concreto, – dichiara il sindaco Leonardo Fornaciari - nella tutela della sicurezza pubblica, rispondendo alle esigenze dei cittadini con un piano mirato e strutturato. Puntiamo a rendere il territorio più sicuro e vivibile, per i residenti, per i visitatori e per i tanti lavoratori che ogni giorno raggiungono Porcari".

Ma.Ste.