Piscine di Villa Ada C’è la data di apertura

L’impianto natatorio comunale, nel parco di Villa Ada, riaprirà, finalmente, i battenti oggi 15 luglio o, al massimo, domani. Al momento le vasche si stanno riempiendo di acqua, mentre nella struttura stanno andando avanti i lavori di pulizia dei servizi, manutenzione e sistemazione degli arredi. Come si sa, gli impianti sono stati affidati dal Comune di Bagni di Lucca, tramite gara di appalto sulla base del bando comunale, ad una ditta di Roma costituita in forma associata da due diverse società, la società sportiva Officina del Nuoto e la società sportiva Imperium. La nuova società di gestione ha contattato sul territorio il personale per la gestione del bar, del ristoro e della parte turistico-sportiva, assumendo dipendenti in loco.

La giunta aveva fissato nel bando anche le tariffe da applicare alla clientela: tariffa di ingresso giornaliero maggiorenni 9 euro; tariffa di ingresso giornaliero minorenni 7 euro; abbonamento 10 ingressi maggiorenni 80 euro; abbonamento 10 ingressi minorenni 60 euro. La durata della concessione sarà di 5 anni e alla scadenza potrà essere rinnovata per ugual periodo. Il nuovo gestore dovrà svolgere le seguenti mansioni: apertura, chiusura e sorveglianza; custodia, conduzione e gestione di tutti gli impianti, pagamento delle utenze relative a luce, acqua e gas, questo per quanto riguarda il periodo estivo da giugno a fine agosto. Il canone mensile è di 1.000 euro il mese. La ditta assicurerà continuità di gestione e questa è la garanzia che i prossimi anni non dovrebbero più verificarsi ritardi nell’apertura dell’impianto di Villa Ada.

Marco Nicoli