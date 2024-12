Pisani: "Nessuna risposta sulle aule chiuse per il freddo alla media Pea"

"Aule chiuse per il freddo alla scuola Media Pea di Porcari". Lo dichiara Barbara Pisani, capogruppo dell’opposizione, dopo il Consiglio comunale in cui ha presentato una mozione sull’argomento. "Sono amareggiata per non aver ricevuto alcuna risposta sulla soluzione al problema delle aule chiuse per il freddo alla secondaria di Primo Grado". Esordisce così la consigliera comunale de "La Porcari che vogliamo", all’indomani della seduta del 18 dicembre.

"Ho presentato un’interrogazione urgente per sapere quando la situazione tornerà alla normalità. Alcune aule sono del tutto inagibili da settimane per la mancanza di riscaldamento, ed anche nelle altre gli studenti sono costretti a convivere con il freddo. Sono giunte anche a noi le lamentele dei genitori e dei docenti stanchi del persistere di questa situazione - spiega Pisani - , che si protrae da giorni e che, a questo punto, non sappiamo quando sarà sanata. Il sindaco Fornaciari, infatti, non ha saputo dare alcuna risposta sulla tempistica di ripristino dell’impianto di riscaldamento. Dato che la scuola chiuderà per le vacanze di Natale, ci auguriamo che al rientro tutto sarà tornato alla normalità".

"Questo non giustificherebbe comunque l’evidente mancanza da parte dell’amministrazione, che non è stata in grado di intervenire in modo tempestivo e che ancora una volta - conclude Pisani - , non si è dimostrata in grado di garantire l’ordinarietà della vita del territorio, come nel caso del riscaldamento di una scuola".

Ma. Ste.