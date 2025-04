Piogge insistenti: una frana isola Piazzano

Le piogge insistenti hanno causato l’altra notte problemi in molte frazioni collinari. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in varie località isolate a seguito di alberi caduti o frane che hanno interrotto il traffico sulle sedi stradali. Ieri mattina le aree isolate sul territorio lucchese erano: Montigiano da Pieve a Elici, Val di Castello, Via Monte Cavallo da Camaiore, Torcigliano, Farnocchia, Piazzano (via della Chiesa e via delle Gavine), Borgo di Sennari a Sant’Anna di Stazzema, Ruosina, Cansoli e Nocchi. Ben 35 le richieste di soccorso arrivate al comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Una frana di notevoli dimensioni si è verificata l’altra notte lungo la strada che conduce alla frazione di Piazzano, causando disagi alla viabilità e agli abitanti della zona. Fin dalle prime ore di ieri mattina il Comune di Lucca è intervenuto tempestivamente con la Protezione Civile e l’Ufficio Strade, che hanno immediatamente attivato la ditta incaricata per l’avvio delle operazioni di sgombero e messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono stati impiegati escavatori e altri mezzi tecnici per il ripristino graduale della strada.

L’assessore con delega alla Protezione Civile Fabio Barsanti si è recato personalmente sul luogo della frana (nella foto) per monitorare la situazione da vicino e confrontarsi con i cittadini della frazione, che nella mattinata hanno vissuto alcuni disagi a causa dell’interruzione stradale. I lavori sono proseguiti con l’obiettivo di ripristinare la piena percorribilità della strada entro la serata di ieri.